На Дніпропетровщині керівництво ПТУ привласнило понад 1 млн грн державних коштів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління захисту економіки в Дніпропетровській області.

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«Упродовж 2 років посадовці ПТУ нараховували стипендії студентам, які, в дійсності, існували тільки на папері. За штатним розписом до навчального закладу було зараховано 650 учнів, але фактично навчалось не більше 100 осіб. Проте у платіжних відомостях йшлося, що кошти виплачуються всім студентам», - йдеться у повідомленні.

Шляхом таких махінацій за два роки зловмисники привласнили понад 1 млн грн.

Директору, його заступникові та двом бухгалтерам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.