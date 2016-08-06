Троян сам попросив Деканоідзе про його перевірку щодо можливого стеження за Шереметом (відео)
У Національній поліції України проводять службову перевірку щодо першого заступника голови Нацполіції - начальника кримінальної поліції Вадима Трояна.
Про це повідомив сьогодні сам Троян у відеоматеріалі, розміщеному на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Зазначається, що відповідне доручення дала голова Нацполіції Хатія Деканоідзе.
Читайте такожЖодна з 4 версій вбивства Шеремета не є пріоритетною - ГПУ
"Перевірка стосується інформації, яка була розповсюджена у сумнівних Інтернет-ресурсах, щодо нібито його причетності до організації незаконного спостереження за журналістами", - йдеться у повідомленні.
«Відразу після повернення з відпустки я написав рапорт на ім’я голови Національної поліції України з проханням провести службову перевірку щодо інформації про начебто мою причетність до організації незаконного відеоспостереження. Це був мій обов’язок як керівника кримінальної поліції України», – сказав Троян.
За його словами, у Нацполіції не проводяться жодні незаконні дії щодо журналістів та спостереження за ними.
Троян наголосив, що Деканоідзе задовольнила його прохання й ініціювала проведення службової перевірки.
«Я думаю, що перевірка покаже, звідки пішов цей «фейк» та на чиє «замовлення» комусь було зручно це зробити у момент моєї відсутності», – додав керівник кримінальної поліції України.
Нагадаємо, раніше у МВС повідомляли, що інформація щодо нібито причетності Трояна до організації незаконного спостереження за журналістами, високопосадовцями та керівництвом Нацполіції не відповідає дійсності, вводить в оману суспільство та розповсюджується з метою негативно вплинути на репутацію Трояна та систему поліції в цілому.