Троян сам попросив Деканоідзе про його перевірку щодо можливого стеження за Шереметом (відео)

Про це повідомив сьогодні сам Троян у відеоматеріалі, розміщеному на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що відповідне доручення дала голова Нацполіції Хатія Деканоідзе.

Читайте такожЖодна з 4 версій вбивства Шеремета не є пріоритетною - ГПУ

"Перевірка стосується інформації, яка була розповсюджена у сумнівних Інтернет-ресурсах, щодо нібито його причетності до організації незаконного спостереження за журналістами", - йдеться у повідомленні.

«Відразу після повернення з відпустки я написав рапорт на ім’я голови Національної поліції України з проханням провести службову перевірку щодо інформації про начебто мою причетність до організації незаконного відеоспостереження. Це був мій обов’язок як керівника кримінальної поліції України», – сказав Троян.

За його словами, у Нацполіції не проводяться жодні незаконні дії щодо журналістів та спостереження за ними.

Троян наголосив, що Деканоідзе задовольнила його прохання й ініціювала проведення службової перевірки.

«Я думаю, що перевірка покаже, звідки пішов цей «фейк» та на чиє «замовлення» комусь було зручно це зробити у момент моєї відсутності», – додав керівник кримінальної поліції України.

Нагадаємо, раніше у МВС повідомляли, що інформація щодо нібито причетності Трояна до організації незаконного спостереження за журналістами, високопосадовцями та керівництвом Нацполіції не відповідає дійсності, вводить в оману суспільство та розповсюджується з метою негативно вплинути на репутацію Трояна та систему поліції в цілому.