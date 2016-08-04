Слідство розшукує свідка закладення вибухівки під автомобіль, в якому загинув Шеремет

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Генеральної прокуратури Андрій Шевченко.

За його словами, на камерах спостереження видно чоловіка, який ішов назустріч виконавцям злочину - не встановленим на сьогодні чоловіку та жінці.

“Ця особа є, по суті, свідком. Вона йде з рюкзаком на спині по правій стороні вулиці. А ці особи (виконавці злочину - УНІАН) - по протилежній стороні вулиці”, - сказав Шевченко, коментуючи продемонстроване журналістам відео з камер спостереження.

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Також він через ЗМІ закликав цього свідка дати свідчення правоохоронним органам.

Говорячи про виконавців злочину, Шевченко зазначив, що хоча особи їх не встановлені, однак їх статура та хода дозволяють припустити, що і чоловік, і жінка є спортсменами.

Також правоохоронці припускають, що чоловік може мати відношення до служби у силових структурах.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і Федеральне бюро розслідувань США.

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22 липня видання "Обозреватель" опублікувало відео, яке описує нічну хронологію подій довкола машини, на якій вранці 20 липня підірвався Шеремет. Відео змонтоване із записів камер спостереження біля будинку, де жив журналіст. На відео, зокрема, жінка закладає вибуховий пристрій під автомобіль Subaru, що належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі та яким Шеремет фатально скористувався наступного ранку.

23 липня генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що правоохоронці, що "злили" відео закладки вибухівки для Шеремета будуть "звільнені з ганьбою".