В Лисичанську 4 розбійників вдерлися до чоловіка і катували його, коловши невідому речовину

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління поліції в Луганській області, до Лисичанського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що госпіталізовано 54-річного місцевого жителя з діагнозом: струс головного мозку, забій м'яких тканин, підшкірні гематоми голови, численні садна обличчя, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок, забій м'яких тканин шиї, обох кистей рук, обох гомілковостопних суглобів, сліди ін'єкцій середньої третини лівого стегна, часткова травматична екстракція нижніх різців.

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Встановлено, що 14 липня близько 5:30 четверо озброєних зловмисників у балаклавах проникли до будинку потерпілого, погрожували йому електрошокером і робили ін'єкції невідомої речовини, у результаті чого заволоділи грошовими коштами (євро, долари, гривні), а також золотими виробами та документами (паспорт, водійське посвідчення, технічний паспорт на автомобіль).

Цей факт кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій).

Вживаються заходи зі встановлення та затримання злочинців.