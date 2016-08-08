Глава Херсонської ОДА про ситуацію на кордоні з Кримом: на півострові проходить ротація російських військ

Про це Гордєєв розповів на прес-конференції в Києві, передає 15 минут.

"В Україні ходить багато чуток про те, що вчора відбувалося в окупованому Криму. При чому, що прикро, інформацію українські ЗМІ часто давали під копірку LifeNews. У Криму штатна ситуація – відбувається ротація військ. Є там і внутрішня проблема, пов'язана з дезертирами", − розповів Гордєєв, запевнивши, що обороноздатність Херсонської області зараз на високому рівні.

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Нагадаємо, що 7 серпня на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю був припинений пропуск громадян. Пізніше рух через пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" у напрямку Криму відновили. Пропуск тих, хто повертається з окупованого півострова, російські правоохоронці не здійснюють.

Також у ДПСУ нагадали, що проїхати в обох напрямках громадяни можуть через КПВВ "Чонгар".

Очевидці повідомляли, що в деяких районах півострова почали встановлювати блокпости за участю російських співробітників ДІБДР й автоматників.