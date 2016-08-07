Рух через пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" у напрямку Криму відновлено - Держприкордонслужба

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Близько 14-ї години 30 хвилин в пунктах пропуску на окупованій території АР Крим, що навпроти КПВВ «Каланчак» та «Чаплинка», російська окупаційна влада відновила пропускні операції. Але тільки для тих осіб і транспортних засобів, які прямують в Крим», - йдеться у повідомленні.

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За даними ДПСУ, на даний час піших осіб і транспортні засоби, які рухаються із окупованого півострова, окупанти не пускають.

У зв’язку з цим, Держприкордонслужба радить громадянам, які планують поїздку у даному напрямку, не вирушати у подорож без крайньої на те необхідності.

Крім того у відомстві наголосили, що проїхати в обох напрямках громадяни можуть у КПВВ «Чонгар», роботу якого відновлено близько 11-ї години.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 7.00 російська окупаційна влада із невстановлених причин призупинила здійснення пропускних операцій громадян та транспортних засобів на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом на всіх напрямках.

Близько 11-ї пропускні операції у напрямку КПВВ «Чонгар» відновилися.