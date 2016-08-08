На Харківщині активісти відновлюють будинок Григорія Сковороди (фото)

Про це повідомляє Prostir.Museum.

Дослідники кажуть, що саме в цьому будинку він написав половину «Харківських байок». Поруч з будинком зберіглося дивовижне джерело - «Колодязь Сковороди». І хоча зараз сама будівля знаходиться в аварійному і дуже жалюгідному стані, активісти організували акцію щодо приведення його в порядок. У планах небайдужих - перетворити будинок Сковороди в культурний центр.

Перший суботник з благоустрою «Будинку Сковороди» відбувся 6 серпня, за сприяння селищного голови. Активісти зібрали та вивезли сміття, бур'яни і чагарники. Завершилася робота екскурсією в місцевий Бабаївський історико-краєзнавчий музей та частуванням кашею з вогню.

Проведення наступного суботника заплановано на 13 серпня 2016 року. Початок о 10.00.

Організатори запрошують всіх активістів та небайдужих долучитися до важливої справи.

«Зараз ця будівля частково зруйнувалая і потребує нашої допомоги. Для прибирання в будинку і навколо нього, для приведення його в порядок - потрібні волонтери! Бабаївська громадськість і селищна рада нададуть знаряддя праці, машину для вивозу сміття. Ми очистимо приміщення будинку, полагодимо дах, зробимо місце чистим, безпечним і красивим. Після заходу — нас чекає цікава екскурсія в краєзнавчий музей Бабаєв, каша і задоволеність від виконаної великої роботи», - повідомляють на сторінці в Facebook організатори.