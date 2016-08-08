В Одеській області пролунав вибух на території гаражного кооперативу: невідомий кинув гранату (фото)

Про це повідомили у ГУ НП в Одеській області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти, які після огляду встановили, що біля одного з гаражів невідома особа кинула гранату РГД-5.

"Внаслідок вибуху був пошкоджений автомобіль "Фольксваген Кадді". З місця події вилучено уламки та чеку від гранати. Постраждалих немає. Зі слів власника автомобіля стало відомо, що конфліктних ситуацій у нього ні з ким не було", - йдеться у повідомленні.

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Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Призначені необхідні експертизи, триває досудове слідство.