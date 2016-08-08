Прокурор із США займеться підбором наглядачів за законністю дій ГПУ

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Під час підписання були присутні заступник генпрокурора Анжела Стрижевська і колишній Федеральний прокурор і помічник генерального прокурора США Богдан Витвицький.

"Сьогодні ми підводимо підсумки підготовчого етапу створення Генеральної інспекції при Генпрокуратурі. Орган, який повинен наглядати за законністю дій прокурорів і слідчих всієї системи прокуратури, який повинен бути створений з нуля", – заявив Луценко.

Читайте такожДомовитися з Лондоном про екстрадицію Онищенка буде простіше, ніж з Москвою - Луценко

Створена конкурсна комісія з 7 осіб, п'ятеро з яких - представники громадськості.

"Головою комісії призначено, згідно із законом, громадянин України і працівниця генеральної прокуратури пані Анжела Стрижевська, але прошу вас бути лідером цієї комісії", – заявив генпрокурор.

Луценко запропонував Витвицькому перенести американський досвід при співбесідах кандидатів.

Читайте такожУ ГПУ анонсували нові затримання у справі про створення "ЛНР" та замаху на суверенітет України

"Дуже хотів би, щоб ви зробили дійсно незалежний і дуже професійний орган", – сказав він.

"Конкурс складається з пропозиції добровільно пройти тест на загальні навички IQ, а також на знання законодавства, яке готує наша академія. Кандидати, які найкраще здадуть цей тест допускаються до співбесіди", – пояснив Луценко.

За його словами, зарплата співробітників Генінспекції буде вдвічі більше, ніж заробітна плата працівників органів прокуратури.

"Термін подачі заявок – з 10 серпня до 10 вересня. З 10 вересня запрацює комісія на чолі з двома гідними працівниками", – додав Луценко.

Стрижевська додала, що наказ буде опублікований на сайті ГПУ, а комісія з відбору кандидатів до Генінспекції буде постійно інформувати про свої засідання і будь-яка інформація, яка буде стосуватися шукачів цих посад, буде доведена до відома.