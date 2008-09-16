За нез’ясованих обставин загинув 10-класник у Житомирі

У Житомирській школі за нез’ясованих обставин загинув десятикласник.

Як повідомив журналістам в. о. начальника УМВС України в Житомирській області Сергій ТАЛЬКО, правоохоронні органи розслідують обставини смерті школяра. При цьому С.ТАЛЬКО закликав представників ЗМІ надавати об’єктивну інформацію щодо цієї трагедії.

"Минулої п’ятниці в одній зі шкіл Житомира сталася трагедія, внаслідок якої загинув десятикласник, і за фактом якої наразі ведеться розслідування", - сказав С.ТАЛЬКО. Він зауважив, що у ЗМІ вже поширено неправдиву інформацію про цей випадок.

Наразі кореспонденти студії 1 плюс 1 на сайті zhitomir.info висловили кілька версій трагедії, згідно з якими хлопчика забили однокласники, або він упав з дерева та смертельно травмувався.