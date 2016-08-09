На Вінниччині внаслідок пожежі в багатоквартирному будинку без житла залишилось 58 людей

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, сьогодні голова облдержадміністрації Валерій Коровій відвідав місто та провів там оперативну нараду щодо ліквідації наслідків пожежі та можливих шляхів надання допомоги постраждалим.

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За результатами поїздки прийнято рішення щодо виплат постраждалим сім’ям матеріальної допомоги з резервного фонду обласного бюджету, в тому числі, додаткових виплат родинам, які мають дітей. Відповідне розпорядження голови облдержадміністрації буде підписано найближчим часом.

«Перше, що потрібно зробити, - у максимально стислі терміни надати фінансову допомогу кожній сім’ї. Наступним кроком буде проведення експертизи будівлі, щоб визначитися із подальшими діями щодо її відбудови», - сказав Коровій.

За повідомленням Нацполіції області, вогнем було частково знищено перший поверх, повністю другий та дах двоповерхового будинку. Попередньо встановлено, що причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки на горищі. З будинку були евакуйовані близько 80 осіб, ніхто з мешканців не постраждав.

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За даним фактом слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.