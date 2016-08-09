Окупанти заявили, що туристам більше немає місця в Криму
10:56, 09 серпня 2016Суспільство
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Влада окупованого Криму просить туристів в найближчі дні утриматись від поїздок на півострів.
Окупанти заявили про черги на поромній переправі / ru.krymr.com
Про це йдеться на сайті окупаційної влади в Керчі.
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«Керченська поромна переправа працює з піковим навантаженням. У зв'язку з великим напливом туристів адміністрація міста попереджає про можливі черги на лінії Крим - Кавказ до 10 годин», - йдеться в повідомленні.
Як відомо, великі надії на зростання туристичного попиту на окупований Крим у цьому році російські чиновники пов'язували з встановленим в кінці 2015 мораторієм для туроператорів на продаж путівок до Туреччини і закриттям прямих перельотів в Єгипет.
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