Ростовський суд сьогодні розгляне апеляцію українця Литвинова, засудженого в РФ до 8,5 років в'язниці

Як повідомляє Радіо Свобода, Литвинова було затримано влітку 2014 року за звинуваченням у «незаконних методах ведення війни».

За твердженням Слідчого комітету РФ, Литвинов в складі українського добровольчого батальйону «Дніпро-1» нібито вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області.

25 листопада 2015 року звинувачення в масових вбивствах з Литвинова було знято, але водночас було порушено справу про пограбування. За версією слідства, він разом з невідомими військовими відібрав у громадянина РФ Олександра Лисенка два автомобілі.

Читайте такожНезаконно засуджений українець Литвинов вимагає офіційного вибачення від Росії

Адвокат Литвинова Віктор Паршуткін надав суду документи, згідно з якими один автомобіль належить жителю Луганської області і числиться на даний момент у розшуку, а другий досі перебуває в Луганську і, за даними правоохоронних органів України, не викрадався.

«Але цим доказам захисту судом у вироку не дано оцінки, нібито їх немає взагалі», - зазначає адвокат в апеляційній скарзі.

Паршуткін також заявляє, що в разі залишення вироку Литвинову в силі буде подано скаргу до Європейського суду з прав людини.

Під час розслідування цієї справи його піддавали тортурам - адвокат

Водночас Литвинов подав позов про компенсацію моральної шкоди за тримання його в СІЗО за звинуваченням у масових вбивствах мирних жителів. В ізоляторі українець перебував із серпня 2014-го по липень 2015 року. За це він вимагає з Росії 3 300 000 рублів.

«Під час розслідування цієї справи його піддавали тортурам, що встановлено призначеною слідчим психолого-психофізіологічною експертизою», - наголосив адвокат.