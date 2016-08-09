Ростовський суд сьогодні розгляне апеляцію українця Литвинова, засудженого в РФ до 8,5 років в'язниці
Ростовський обласний суд (РФ) розгляне сьогодні апеляцію українця Сергія Литвинова, засудженого Тарасовським районним судом до 8,5 років позбавлення волі.
Як повідомляє Радіо Свобода, Литвинова було затримано влітку 2014 року за звинуваченням у «незаконних методах ведення війни».
За твердженням Слідчого комітету РФ, Литвинов в складі українського добровольчого батальйону «Дніпро-1» нібито вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області.
25 листопада 2015 року звинувачення в масових вбивствах з Литвинова було знято, але водночас було порушено справу про пограбування. За версією слідства, він разом з невідомими військовими відібрав у громадянина РФ Олександра Лисенка два автомобілі.
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Адвокат Литвинова Віктор Паршуткін надав суду документи, згідно з якими один автомобіль належить жителю Луганської області і числиться на даний момент у розшуку, а другий досі перебуває в Луганську і, за даними правоохоронних органів України, не викрадався.
«Але цим доказам захисту судом у вироку не дано оцінки, нібито їх немає взагалі», - зазначає адвокат в апеляційній скарзі.
Паршуткін також заявляє, що в разі залишення вироку Литвинову в силі буде подано скаргу до Європейського суду з прав людини.
Під час розслідування цієї справи його піддавали тортурам - адвокат
Водночас Литвинов подав позов про компенсацію моральної шкоди за тримання його в СІЗО за звинуваченням у масових вбивствах мирних жителів. В ізоляторі українець перебував із серпня 2014-го по липень 2015 року. За це він вимагає з Росії 3 300 000 рублів.
«Під час розслідування цієї справи його піддавали тортурам, що встановлено призначеною слідчим психолого-психофізіологічною експертизою», - наголосив адвокат.