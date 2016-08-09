В Оболонському райсуді скасували всі сьогоднішні засідання окрім справи "торнадівців", біля будівлі сталася сутичка

«У зв'язку з повідомленнями про можливе блокування роботи суду, для забезпечення безпеки відвідувачів і учасників процесів, 09.08.2016 в суді неробочий день, крім розгляду кримінального провадження стосовно працівників роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» ГУМВС України в Луганській області», - повідомляється на порталі «Судова влада України».

Будівля суду по периметру оточена бійцями Національної гвардії і поліцейськими.

Група людей прийшла, щоб підтримати "торнадівців".

Як повідомляє РБК-Україна, представники Нацгвардії, які оточили будівлю райсуду, намагалися затримати одного з активістів, який прийшов підтримати "торнадівців", після чого зав'язалася бійка. Незабаром вона завершилася, а силовики відпустили активіста.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" за підозрою у скоєнні ряду тяжких злочинів.

За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко в період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи, за даними ГПУ, утримували в підвалі місцевих жителів і катували.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти «Торнадо».

Адвокат "торнадівців" Володимир Якимів заявляє, що звинувачення за статтею Кримінального кодексу України про задоволення статевої пристрасті неприродним способом сфабрикували, щоб провести судове засідання в закритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив журналістам.

Він, зокрема, назвав статті Кримінального кодексу України, які інкримінуються його підзахисним в обвинувальному висновку. “Там є створення злочинної організації — стаття 255, є стаття 365 — перевищення службових повноважень, 289 — незаконне заволодіння транспортним засобом, є стаття 146 — незаконне позбавлення волі, є 127 — тортури і 342, яку інкримінують лише Онищенко — опір при затриманні. А також стаття 153 — задоволення статевої пристрасті неприродним способом", - сказав він.

Також Якимів зазначив, що звинувачення за статтею 153 КК України було сфабриковано слідством для того, щоб перенести судове засідання у закритий режим. "Для того, щоб справу було закритим, одна з потерпілих заявила, що нібито її хтось там чіпав, і обвинувачення за цією статтею будується тільки на її свідченнях", - сказав він.

За його словами, обвинувачені вже доставлені в приміщення суду, проте засідання може не відбутися.

"У нас невелика затримка із-за того, що один з адвокатів задіяний у справі Онищенко (народного депутата Олександра Онищенка - УНІАН). І тому адвокат зараз знаходиться в слідчому ізоляторі зі слідчою групою. Тому я не знаю, чи відбудеться засідання. Я розмовляв з хлопцями (обвинуваченими - УНІАН). Вони проти того, щоб засідання було без адвоката", - сказав Якимів.