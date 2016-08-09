Погіршення ситуації на кордоні з Кримом: окупанти заблокували виїзд на материкову Україну

Про це повідомляє ДПСУ.

"Контрольні органи країни-окупанта оформляють тільки тих осіб, які направляютьсяна тимчасово окупований півострів, і тільки в КПВВ "Чаплинка", - йдеться в повідомленні.

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Також повністю заблокованим залишається контрольний пункт "Каланчак", де пропуск осіб та транспортних засобів заблоковано в обидві сторони.

Таким чином в даний час в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом ситуація погіршилася.

Нагадаємо, що 7 серпня на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю був припинений пропуск громадян. Пізніше рух через пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" у напрямку Криму відновили.

Пропуск тих людей, які повертаються з окупованого півострова, російські правоохоронці не здійснюють. Також у ДПСУ нагадали, що проїхати в обох напрямках громадяни можуть через КПВВ "Чонгар". Очевидці повідомляли, що в деяких районах півострова почали встановлювати блокпости за участю російських співробітників ДІБДР і автоматників.