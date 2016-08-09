Засідання суду по справі "Торнадо" перенесли, поліція затримала двох учасників зіткнень

«09.08.2016 в судове засідання третій раз забезпечена явка для допиту потерпілої з ч. 2 ст. 153 КК України (зґвалтування), однак судове засідання в черговий раз було зірвано стороною захисту. Так, в судове засідання не прибув захисник обвинувачених Драговоз Вадим Анатолійович», - йдеться в повідомленні прес-служби суду.

У зв'язку з цим суд був змушений перенести судове засідання на 11:30 16 серпня. Відзначається, що судом будуть вжиті заходи щодо залучення захисника до дисциплінарної відповідальності.

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Раніше інший захисник бійців розформованого батальйону "Торнадо" Володимир Якимів повідомив, що Драговоз задіяний в іншій справі і "перебуває в слідчому ізоляторі зі слідчою групою".

В Оболонське управління поліції Головного управління Національної поліції р. в Києві доставили двох учасників зіткнень біля Оболонського районного суду р. Києва.

«До цього часу в Оболонське управління поліції доставили двох людей, які були активними учасниками подій, що відбувалися під стінами суду 2 серпня. Правоохоронці встановлюють їх анкетні дані», - повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

2 серпня під будівлею Оболонського райсуду, де розглядалася справа бійців розформованої спецроти «Торнадо», зібралися прихильники підсудних. Вони вимагали пустити їх на засідання суду, яке проходило в закритому режимі. Під час мітингу сталися зіткнення прихильників «торнадовцев» з правоохоронцями. Поліція оголосила підозру трьом найбільш активним учасникам сутичок.

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Крім того, в суді тоді заявили, що зірвали засідання самі обвинувачені.

17 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні ряду тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко в період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ. У той же день міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».