Фото з весілля Олександра Пономарьова

Співак повінчався з 20-річною студенткою

Український співак Олександр Пономарьов повінчався з 20-річною студенткою Київського національного університету імені Шевченка Вікторією Мартинюк. Церемонія проходила в Олександрівському костелі в Києві, в суботу, 26 серпня. Праворуч донька Пономарьова від першого шлюбу 8-річна Женя кидає пелюстки на молодят. Фото: "Газета по-українськи"/Сіндєєв Володимир

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