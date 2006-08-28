Фото з весілля Олександра Пономарьова

10:36, 28 серпня 2006
Суспільство
11955

Співак повінчався з 20-річною студенткою

Український співак Олександр Пономарьов повінчався з 20-річною студенткою Київського національного університету імені Шевченка Вікторією Мартинюк.

Церемонія проходила в Олександрівському костелі в Києві, в суботу, 26 серпня.

Праворуч донька Пономарьова від першого шлюбу 8-річна Женя кидає пелюстки на молодят.

 

 

Фото: "Газета по-українськи"/Сіндєєв Володимир 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter