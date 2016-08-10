У Мін'юсті допускають, що одіозний суддя Чаус уникне відповідальності

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказала голова департаменту з питань люстрації Мінстерства юстиції Тетяна Козаченко.

"Враховуючи, що насправді суддя Чаус вже є одіозним суддею, про нього дуже багато знають, ці питання зараз будуть у рамках перевірки та розслідування правоохоронних органів, і будуть перспективними в суді, який безпосередньо, при наявних доказах, зможе довести це до вироку, якщо на те будуть доведені підстави", - зазначила вона.

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При цьому Козаченко не виключила, що Чаус може уникнути відповідальності.

"Так, таке можливо. У нас ВР у відпустці, КСУ у відпустці, ВРЮ у відпустці, тобто частина державних органів не здійснює своїх повноважень апріорі", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 9 серпня Національне антикорупційне бюро викрило Чауса на отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів.