У Дніпровському райсуді повідомили, що викритий на хабарі Чаус продовжує роботу
11:59, 10 серпня 2016Суспільство
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Викритий увечері 9 серпня на хабарі суддя Дніпровського районного суду Микола Чаус 10 серпня, як очікується, розглядатиме справи в суді.
Чаус "буде на роботі, однак затримується" / Фото УНІАН
Про це Українській правді повідомили у Дніпровському суді. У Чауса на середу заплановано розгляд низки справ.
"Ми з ним сьогодні спілкувалися, він буде на роботі, однак затримується", - повідомила УП керівника апарату суду.
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При цьому в суді не уточнили, які саме справи у середу розглядатиме суддя.
За українським законодавством, зняти недоторканність з судді має право лише Верховна Рада.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура сподівається на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.
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