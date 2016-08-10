У Дніпровському райсуді повідомили, що викритий на хабарі Чаус продовжує роботу

Про це Українській правді повідомили у Дніпровському суді. У Чауса на середу заплановано розгляд низки справ.

"Ми з ним сьогодні спілкувалися, він буде на роботі, однак затримується", - повідомила УП керівника апарату суду.

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При цьому в суді не уточнили, які саме справи у середу розглядатиме суддя.

За українським законодавством, зняти недоторканність з судді має право лише Верховна Рада.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура сподівається на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.