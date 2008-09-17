У Києві відбудеться День земляцтв України

Рада земляцтв АРК та областей Украиїни запрошує представників ЗМІ 20 вересня на свято - День земляцтв України "Земляки, єднаймо Україну".

Цього дня можна буде ознайомитися з діяльністю земляцьких осередків кожної області України, які працюють у Києві, познайомитися з туристичними можливостями регіонів, побачити виступи кращих професійних та самодіяльних колективів України та поспілкуватися з земляками.

О 16-ій годині розпочнеться благодійний аукціон, зібрані кошти від якого будуть скеровані на допомогу потерпілим від повені на Західній Україні.

Початок урочистої частини та святкового концерту о 18.00.

Акредитація представників ЗМІ за телефоном 254-43-06.