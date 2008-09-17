У житомирській школі учні 10-го класу до смерті побили однокласника

За фактом загибелі житомирського десятикласника сьогодні прокуратура порушила кримінальну справу.

Про це йдеться УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

"Сьогодні, 17 вересня, прокуратурою Богунського району Житомира порушено кримінальну справу за фактом спричинення Андрію Маслюку - десятикласнику місцевої школи, умисного тілесного ушкодження, що спричинило його смерть", йдеться.

Як повідомив журналістам прокурор Житомирської області Микола ФРАНТОВСЬКИЙ, ознаки злочину кваліфіковано за частиною 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

"Трагічна подія трапилася 11 вересня на території загальноосвітньої школи майже опівдні, коли у школі тривало навчання. Між учнями 10-А класу виникла бійка, під час якої Андрію було завдано тяжких тілесних ушкоджень (закриту черепно-мозкову травму), внаслідок чого трапився масивний крововилив у мозок", - уточнив М.ФРАНТОВСЬКИЙ.

За його словами, кримінальну справу для проведення досудового слідства направлено до слідчого відділу Богунського райвідділу УМВС України у Житомирській області.

Прокуратурою Богунського району Житомира проводиться перевірка щодо правомірності дій службовців школи у день трагічного випадку.