Велика Британія вперше видала Україні злочинця за лінією Інтерполу

Великобританія вперше екстрадувала в Україну злочинця, якого розшукували каналами Інтерполу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, зловмисник, громадянин України 1979 р.н. був доставлений в аеропорт "Бориспіль" рейсовим літаком Лондон-Київ під конвоєм МВС. Підозрюваного каналами Інтерполу розшукувало Управління МВС в Івано-Франківській області за вчинення злочину, передбаченого ст. 121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

Зловмисника було затримано на території Великобританії у лютому 2008 року із фальшивими документами. Після перевірки, проведеної каналами Інтерполу, було встановлено дійсне прізвище та ім’я цього чоловіка, а також те, що він розшукується українськими правоохоронцями. Наразі зловмисника вже доправлено до Івано-Франківської області для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ України, куратора Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Володимира БЕДРИКІВСЬКОГО, це перша екстрадиція розшукуваного зловмисника з Великобританії до України. "Передача громадянина з Великобританії до України свідчить про авторитет та повагу до української служби Інтерполу", - сказав він. Торік до України вперше були проведені екстрадиції злочинців зі Швейцарії та Греції.

Як повідомив В.БЕДРИКІВСЬКИЙ, впродовж 2008 року із використанням можливостей Інтерполу було встановлено особи 151 злочинця, які розшукувалися правоохоронними органами України та закордонних країн (за аналогічний період 2007 року - 146). Зокрема, в Україні знайдено 64 особи, які розшукувалися зарубіжними колегами. Найбільше знайдено зловмисників з Чехії – 21 особу. По 7 осіб - на відповідні запити з Німеччини та Польщі, по 5 – на запити з Угорщини та Литви. За кордоном каналами Інтерполу розшукано 87 осіб, найбільше в Росії – 11, в Чехії та Німеччині – по 10, в Польщі, Ізраїлі та Італії – по 7.