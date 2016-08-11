У Дніпрі майже 2 тисячі АТОшників отримали психологічну підтримку телефоном

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

«Після повернення з війни бійці АТО потребують не тільки фізичної, але і в психологічній реабілітації. Нерідко вони соромляться говорити про свої переживання або просто не знають до кого звернутися. Для таких військових при Дніпропетровській ОДА ми відкрили спеціальну гарячу лінію. Тут консультують кваліфіковані психологи і психотерапевти. За рік на гарячу лінію надійшло майже 2 тисячі дзвінків», - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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На гарячій лінії працюють чотири оператори, які щодня в середньому приймають 25 дзвінків. Досвідчені фахівці надають швидку психологічну допомогу і знають, як впоратися з важким стресом. Вони вислуховують і знаходять «правильні слова» не тільки для бійців АТО, але і для їхніх рідних. Психолог Валентина Проніна досі пам'ятає дзвінок, який отримала в один з перших днів роботи на гарячій лінії.

«Дзвонив хлопець з віддаленого села в дуже поганому стані, була загроза суїциду. Ми проговорили півтори години. Після цього він погодився пройти лікування і вже вранці звернувся до фахівців, - розповіла Валентина Проніна. - Часто телефонують дружини і мами атошників, навіть є постійні клієнтки. Дізнаються, як допомогти чоловікові, який після війни замкнулося, погано спить».

Звернулася на гарячу лінію і дружина загиблого бійця АТО Маргарита. Каже: цей дзвінок змінив її життя.

«Я зателефонувала на гарячу лінію у повному розпачі. Залишилася одна з маленькою дитиною в Донецькій області. Була купа побутових та психологічних проблем, з якими не могла впоратися самостійно. Психологи допомогли почати нове життя. Незабаром ми з сином переберемося в Дніпро, а я вирішила теж допомагати людям - буду волонтером», - поділилася Маргарита.

Дзвінки на гарячій лінії приймають без вихідних.

Конфіденційність гарантована. Після розмови бійцям і їх рідним рекомендують, де в подальшому отримувати психологічну допомогу. Якщо вони просять про соціальний захист або медобслуговування, перенаправляють в Центр допомоги учасникам АТО або профільні департаменти ОДА.