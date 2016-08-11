"Воював під Авдіївкою та Маріуполем": ЗМІ розповіли нові подробиці про затриманого ФСБ "диверсанта" Панова

Євген Панов - мешканець Енергодара Запорізької області, служив в окремому мотопіхотному 37-му батальйоні ЗСУ і виконував завдання в зоні АТО, передає Громадське.

"Офіційно Євген Панов проходив у складі батальйону службу. Протягом року. Посаду і звання називати не маю права. Але він був військовослужбовцем. Перебував в зоні проведення АТО. Виконував службові обов’язки під Авдіївкою та Маріуполем у складі підрозділу. Безпосередньо в районі Широкиного, Гнутового, Талаковки. Дуже досвідчена, дуже серйозна людина. Зі своєю громадянською позицією. І коли він звільнявся, навіть було запропоновано, щоб він залишився на контракті, але враховуючи складність моменту у самому Енергодарі, він прийняв рішення щодо роботи на громадському поприщі", – сказав комбат Олександр Лобас.

За словами комбата, Євген Панов був демобілізований в серпні 2015 року. Від контракту відмовився, вирішив залишитись волонтером.

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«Привозив, коли було прохання від військовослужбовців щодо технічних засобів забезпечення. Щодо ремонту техніки, ремонту засобів спостереження. Востаннє, коли приїжджав, це був грудень 2015 – січень 2016 року. А коли і не міг, люди приїжджали від нього. Тобто ми постійно підтримували зв’язок. Ми постійно співпрацюємо з нашими колишніми та майбутніми військовослужбовцями», – пояснив комбат.

За словами Лобаса, він дуже здивувався, коли дізнався про затримання Євгена Панова та тому, в чому його підозрюють. І пообіцяв, що військові будуть піднімати питання щодо повернення українця.

«Навіть якщо російська юстиція якось визнає його винним, все одно вимагатимемо його повернення сюди. Тому що це наш. Наш солдат. І його ніхто не залишить. І ще скажу: наскільки я знаю, він не перебував на цей час у складі будь-яких військових підрозділів, тому я допускаю, що це якась провокація», – вважає Лобас.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримано і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.