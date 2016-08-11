РосЗМІ повідомили, у чому окупанти хочуть звинуватити "українських диверсантів"

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на "джерело в правоохоронних органах регіону".

"Порушено кримінальну справу за низкою статей, більш детально я не можу говорити, тому що це таємниця слідства. Кримінальні справи порушені за статтями за вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на життя та здоров'я невизначеного кола осіб, а також за фактами заподіяння смертей", - цитує ЗМІ нібито своє джерело.

Також зазначається, що воно назвало таємницею слідства інформацію про кількість затриманих.

"Всі питання, що стосуються кількості затриманих осіб та кількості поранених - це таємниця слідства, розголошувати це не можна", - цитує російське агентство свого співрозмовника.

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У свою чергу, за даними ТАСС, "Адвокатська палата Республіки Крим" поки не отримувала запит від "правоохоронців" про захист підозрюваних в організації терактів на півострові.

"До нас таких запитів поки не надходило. Ми не володіємо інформацією про те, що хтось з адвокатів взявся за захист інтересів затриманих", - передає агентство слова своєї співрозмовниці.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня ФСБ Росії заявила, що нібито запобігла вчиненню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

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У ФСБ стверджують, що в результаті оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ була виявлена група диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» ГУР Міноборони України.

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були зроблені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючі відомства.

ФСБ заявила про затримання Євгена Панова, якого назвала співробітником ГУР МО України. В самому управлінні спростували інформацію про затримання будь-якого свого співробітника.