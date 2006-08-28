Пам`ятник Мазепі на Харківщині - не перший в Україні

Як повідомив учора УНІАН, в Харківській області планують встановити пам’ятник гетьману Івану Мазепі. Монумент на честь видатного державного діяча планують відкрити 25 липня 2007 року - в день 320-річчя обрання Івана Мазепи гетьманом України. Місцем спорудження пам’ятника вибрано райцентр Коломак.

Селище Коломак для встановлення пам’ятника обрано не випадково - 25 липня 1687 р. на річці Коломак відбулася військова рада, яка обрала Івана Мазепу гетьманом України.

Водночас наголошення, нібито пам’ятник в селищі Коломак буде першим в Україні пам’ятником гетьману Мазепі, не є точним. Перший в Україні пам’ятник Івану Мазепі було встановлено Міжнародним освітнім фондом ім. Ярослава Мудрого 8 листопада 1994 року на батьківщині гетьмана - в селі Мазепинці Білоцерківського району Київської області.