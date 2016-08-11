Організатори ЛГБТ-фестивалю в Одесі скасували всі сьогоднішні заходи через відсутність приміщення

Про це повідомили УНІАН в оргкомітеті фестивалю.

«Ми змушені скасувати сьогоднішні заходи програми», - зазначили організатори, додавши, що програму «ОдесаПрайд-2016» доведеться відкоригувати.

Вони також повідомили, що в даний час ведеться робота по узгодженню майданчика для проведення завтрашніх дискусій та інших соціально-культурних заходів.

«Поки що ми чуємо багато відмов... Але ми на півдорозі до узгодження місця проведення завтрашніх заходів», - сказали в оргкомітеті.

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Відзначається, що сьогодні вранці адміністрація готелю Gagarinn, конференц-зал якого було орендовано для проведення дискусій, відмовила в наданні приміщення. Вони аргументували свою відмову тим, що нібито організатори не повідомили про формат заходу, а також через присутність поліції на локації, що заважає постояльцям готелю.

Разом з тим, як стверджують в оргкомітеті, вони попереджували всі локації про проведення саме квір-фестивалю. Також було проведено повну попередню оплату - близько 30 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі ввечері 10 серпня відкрився фестиваль квір-культури «ОдесаПрайд-2016», який триватиме по 14 серпня, в його рамках на 13 серпня заплановано «Марш рівності».

Представники християнських конфесій звернулися до керівництва міста, області і силових структур з проханням не допустити проведення вуличної акції.

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9 серпня в Одеський окружний адміністративний суд надійшов позов виконавчого комітету Одеської міськради, в якому позивач ставить питання про неможливість проведення будь-яких вуличних акцій 13 серпня в центрі міста.

Вранці 11 серпня в оргкомітеті повідомили, що шукають інший майданчик для заходів у зв'язку з відмовою в оренді приміщення адміністрацією готелю Gagarinn.

У серпні 2015 року в Одесі було заявлено аналогічний марш у рамках фестивалю квір-культури «ОдесаПрайд-2015». Але мерія відмовилася прийняти заявку на його проведення, а суд заборонив цю публічну акцію.