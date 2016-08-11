У Дніпрі затримали вербувальника "Ісламської держави"

Служба безпеки України спільно з прокуратурою, поліцією та міграційною службою блокувала декілька транзитних каналів переправлення іноземних бойовиків міжнародної терористичної організації ІДІЛ через територію нашої держави. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

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Дніпрі співробітники СБ України затримали вихідця з однієї з колишніх республік Радянського Союзу, якого розшукував Інтерпол.

"Чоловік брав безпосередню участь у вербуванні та переправленні прихильників ІДІЛ, які прямували з країн Центральної Азії до Сирії, забезпечував їх коштами, місцями проживання та проїзними документами", - йдеться у повідомленні спецслужби.