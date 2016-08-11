У Харкові 25 серпня почнуться медогляди школярів

Про це сьогодні, 11 серпня, заявила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Маргарита Голубова, повідомляє прес-служба Харківської міськради.

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За її словами, в цьому році огляд повинні пройти 115 тис. школярів зі 181 навчального закладу комунальної форми власності та 17-ти приватних. У минулому році попередній огляд пройшли 109 тис. школярів, у 700 з них були виявлені різні захворювання – від інфекційних до проблем зі шкірою.

«Якщо в 200 навчальних закладах прийде навіть по 2-3 хворих дитини, це може негативно позначитися на інших учнів. Тому профогляд – досить простий і ефективний метод попередити різні ситуації, пов'язані зі здоров'ям школярів», - зазначила Голубова.

За її словами, вже з 20 вересня розпочнуться планові поглиблені медичні огляди, які дають можливість медикам виявляти в учнів різні захворювання на ранніх стадіях, а батькам дітей - своєчасно звертатися за подальшою лікарською допомогою у медичні заклади.