У Львові відкрили реабілітаційний центр названий на честь американця Паславського, який загинув під Іловайськом

15:19, 05 серпня 2016
Суспільство
955 0

Одночасно у центрі можуть проходити реабілітацію 25 осіб, тривалість якої буде визначатися індивідуально.

Фото УНИАН

У Львові сьогодні на базі Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування відкрили сучасний реабілітаційний центр, названий на честь американця українського походження Маркіяна Паславського, який загинув 19 серпня 2014 року в бою під Іловайськом.

Читайте такожПорошенко нагородив посмертно добровольця зі США, який загинув під Іловайськом

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті центру були присутні мати і сестра загиблого, які прилетіли зі США, представники української діаспори зі США, близько 15 учасників бойових дій серед яких бійці батальйону «Донбас» з якими служив герой, представники фонду Маркіяна Паславського, громадської організації «Міжнародний альянс братської допомоги», представники обласної та міської влади і волонтери.

Як розповіла голова громадської організації «Міжнародний альянс братської допомоги», до складу якої входять медики колишньої мобільної бригади Майдану, Вікторія Воронович, ремонт приміщень центру, облаштування опалення і встановлення обладнання було здійснено за кошти української діаспори у США та Фонду Маркіяна Паславського, який очолює його сестра Олена. 

Ідея створення центру де українці, які втратили кінцівки, включаючи і захисників України, матимуть змогу навчитись нормально жити, незважаючи на протезування кінцівок, та її безпосереднє втілення в життя належить волонтерам організації «Міжнародний альянс братської допомоги».

У центрі проводитимуться навчальні заходи з відновлення щоденних побутових навичок, включаючи приготування їжі та занять спортом. Тут встановлені два симулятори водіння автомобілем, що дозволить пацієнтам з ампутованими руками та ногами навчитись навичкам водіння автомобіля за допомогою своїх протезних кінцівок, є ерго-терапевтична кімната, де пацієнти вчитимуться обслуговувати своє життя в побуті без сторонньої допомоги.

Одночасно тут можуть проходити реабілітацію 25 осіб, тривалість якої визначатиметься індивідуально.

Як зазначила Воронович, на облаштування центру було витрачено 40 тис. дол. США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter