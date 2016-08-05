У Львові відкрили реабілітаційний центр названий на честь американця Паславського, який загинув під Іловайськом

У Львові сьогодні на базі Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування відкрили сучасний реабілітаційний центр, названий на честь американця українського походження Маркіяна Паславського, який загинув 19 серпня 2014 року в бою під Іловайськом.

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Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті центру були присутні мати і сестра загиблого, які прилетіли зі США, представники української діаспори зі США, близько 15 учасників бойових дій серед яких бійці батальйону «Донбас» з якими служив герой, представники фонду Маркіяна Паславського, громадської організації «Міжнародний альянс братської допомоги», представники обласної та міської влади і волонтери.

Як розповіла голова громадської організації «Міжнародний альянс братської допомоги», до складу якої входять медики колишньої мобільної бригади Майдану, Вікторія Воронович, ремонт приміщень центру, облаштування опалення і встановлення обладнання було здійснено за кошти української діаспори у США та Фонду Маркіяна Паславського, який очолює його сестра Олена.

Ідея створення центру де українці, які втратили кінцівки, включаючи і захисників України, матимуть змогу навчитись нормально жити, незважаючи на протезування кінцівок, та її безпосереднє втілення в життя належить волонтерам організації «Міжнародний альянс братської допомоги».

У центрі проводитимуться навчальні заходи з відновлення щоденних побутових навичок, включаючи приготування їжі та занять спортом. Тут встановлені два симулятори водіння автомобілем, що дозволить пацієнтам з ампутованими руками та ногами навчитись навичкам водіння автомобіля за допомогою своїх протезних кінцівок, є ерго-терапевтична кімната, де пацієнти вчитимуться обслуговувати своє життя в побуті без сторонньої допомоги.

Одночасно тут можуть проходити реабілітацію 25 осіб, тривалість якої визначатиметься індивідуально.

Як зазначила Воронович, на облаштування центру було витрачено 40 тис. дол. США.