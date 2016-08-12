На Дніпропетровщині за зберігання та збут наркотиків затримано поліцейського

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

«Правоохоронець, використовуючи владні повноваження співробітника поліції, незаконно зберігав психотропну речовину метамфетамін та протягом липня-серпня 2016 р. неодноразово збував громадянину», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Луганщині СБУ затримала 3 учасників агентурної мережі "народної міліції ЛНР" (відео)

Сьогодні, 12 серпня, поліцейському повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.