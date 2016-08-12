У Дніпрі приступили до ремонту військового госпіталю

Про це повідомляє citysite.dp.ua.

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Ремонт проводиться за рахунок спонсорських та волонтерських коштів.

Дах хірургічного корпусу медустанови лагодять вперше за 15 років.

Також ремонтують душову неврологічного відділення, туди були доставлені водонагрівачі.

Допомагають в ремонтних роботах також і волонтери терапевтичного відділення «Ангели Дніпра»: як фінансово, так і будівельними матеріалами.