У Харківській міськраді показали, як буде виглядати сквер на площі Свободи після реконструкції

Відповідне фото Юрій Сидоренко розмістив на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що скверу повернуть первинний вигляд – обриси кола, але при цьому він буде дуже "зеленим".

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Як повідомляє місцеве видання Dozor.kharkov.ua, на цьому тижні робочі приступили до робіт по реконструкції скверу. Серед робіт, запланованих у рамках реконструкції, оновлення алей, створення квітників, майданчик з бруківки на місці, де стояв пам'ятник Леніну.