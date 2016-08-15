У Ковелі на місці масової страти жертв Голокосту облаштовують пересувні цирк та звіринець

Досі на протестну громадську думку місцева влада не зважала, аж поки цю тему не порушили іноземні видання, йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що на місці, де ще 40 років тому був єврейський цвинтар, залишилася лише – мацева – потрощена стела-надгробок. "Цвинтар був дуже великий, його територія складала більше гектара", – розповідає ковельський краєзнавець Петро Вільчинський.

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Саме тут улітку 1942-го німецькі окупанти масово розстрілювали євреїв. "За різними документами, які ми знайшли в архівах, тут було розстріляно від 2,5 до 6 тисяч єврейського населення", – каже виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму Сергій Швардовський.

Однак, замість пам'ятного знака тут знаходиться занедбана будівля палацу культури і традиційне в Ковелі місце розташування пересувних цирків та звіринців.

"Бізнес на кістках – це варварство, кощунство. Ці атракціони тут кожного року вже більш як років 10", – говорить краєзнавець товариства "Меморіал" Петро Вільчинський.

Проти цирку на кістках виступає переважно єврейська громада. У 1970-х роках, коли на місці єврейського кладовища радянська влада почала будувати палац культури, і вантажівки кілька місяців разом із ґрунтом вивозили людські останки, збунтувалося ціле місто.

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Як повідомляється в сюжеті, Палац культури таки звели а з надгробків вимостили територію військової частини. Тепер на її місці пустище, але щокроку під ногами – то зірка Давида, то епітафія на івриті.

Усі ці мацеви ще донедавна слугували дорожнім мощенням. Порятовані від вандалізму ось уже кілька років вони зберігаються просто неба. Волинська іудейська громада не втрачає надії вшанувати пам'ять своїх співвітчизників, спорудивши меморіал.

Виділити клаптик землі на місці єврейських поховань у ковельської влади люди просять майже п'ять років. Муніципалітет відверто не відмовляє, та на дозвіл у пріоритеті – чомусь шапіто.

"Це просто безкінечні відписки по колу, ми пишемо знов, ескізи вже надали, але – нічого", – констатує виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму Сергій Швардовський.

Зазначається, що отримати коментар місцевої влади поки що не вдалося. Та, ймовірно, місце для розміщення шапіто таки перенесуть. Якщо не через спротив єврейської громади, то з причин міжнародного розголосу цієї проблеми.