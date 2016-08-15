У районі АТО затримали колишнього правоохоронця за відмивання понад 50 мільйонів гривень
Співробітники Служби безпеки України викрили організоване угруповання, яке «відмивало» гроші через електронні гаманці, зареєстровані на мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що колишній правоохоронець скопіював з бази даних свого органу персональні дані осіб, які проживають у контрольованих терористами районах Донбасу.
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"На цих людей зловмисники зареєстрували електронні гаманці, на які надходили гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків. Кошти учасники угруповання переводили у готівку, в тому числі у т.зв. "ДНР". Протягом 2015-2016 років вони відмили понад 50 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали колишнього правоохоронця у Дружківці на Донеччині. Під час обшуку в його помешканні вилучено комп’ютерну техніку та носії інформації з доказами протиправної діяльності.
На електронних гаманцях, які зареєстровані на підставних осіб, заарештовано кошти на суму понад 4 млн грн, зазначили в СБУ.
Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.