У районі АТО затримали колишнього правоохоронця за відмивання понад 50 мільйонів гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній правоохоронець скопіював з бази даних свого органу персональні дані осіб, які проживають у контрольованих терористами районах Донбасу.

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"На цих людей зловмисники зареєстрували електронні гаманці, на які надходили гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків. Кошти учасники угруповання переводили у готівку, в тому числі у т.зв. "ДНР". Протягом 2015-2016 років вони відмили понад 50 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали колишнього правоохоронця у Дружківці на Донеччині. Під час обшуку в його помешканні вилучено комп’ютерну техніку та носії інформації з доказами протиправної діяльності.

На електронних гаманцях, які зареєстровані на підставних осіб, заарештовано кошти на суму понад 4 млн грн, зазначили в СБУ.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.