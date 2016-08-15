У Миколаєві чоловік влаштував різанину через зауваження про футболку із зображенням Путіна (фото)

Про це пише видання "Николаевские вести".

Інцидент стався сьогодні, 15 серпня, близько 9:30 в бізнес-центрі "Олександрівський". Конфлікт стався між 68-річним адміністратором спортклубу і 33-річним відвідувачем, зазначили в поліції.

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Як повідомляє видання, клієнт зробив зауваження про футболку із зображенням Путіна. У відповідь адміністратор накинувся на нього з ножем, але відвідувач встиг схопити рукою лезо. Внаслідок він отримав поранення, зазначили в поліції.

За даними видання, адміністратор "пропагував ідеї сепаратизму". На місце події прибула поліція і "швидка". Потерпілому надали медичну допомогу, в той же час нападник зник.

Відомості про факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань.