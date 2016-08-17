Меру Торецька вручили підозру в посяганні на територіальну цілісність України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

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Сліпцова підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) КК України.

Зараз прокуратура готує клопотання до суду про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством встановлено, що мер пов'язаний з організацією та проведенням на території Торецька незаконного референдуму щодо оголошення державної самостійності терористичної організації «ДНР».

За даними прокуратури, підозрюваний посадовець 15 квітня 2014 року головував на засіданні сесії міської ради та вносив до порядку денного питання щодо призначення незаконного референдуму у Торецьку.

«Окрім мера та депутатів, участь у сесії приймали представники терористичної організації «ДНР», які закликали визнати псевдореспубліку та незаконно зняли і винесли з сесійної зали стяг України», - йдеться у повідомленні.