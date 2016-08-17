Суд відклав розгляд скарги про домашній арешт депутата Макарівської райради, який влаштував смертельне ДТП

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення колегія суддів була змушена ухвалити через заяву про самовідвід судді Дениса Масенка, який є родичем слідчого, що веде справу за фактом зазначеної автоаварії, а отже, відповідно до закону, не має права розглядати скаргу прокуратури.

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“Заяву про самовідвід судді Масенка задовольнити, відкласти судове засідання до 12.00 22 серпня для визначення нового складу суду”, - зазначив головуючий у судовій колегії Віктор Глиняний.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю депутата Макарівської райради Київської області Євсеєнка сталася 29 липня на Кільцевій дорозі у столиці. 27-річний депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем "Волга". Двоє людей, які перебували у «Волзі», отримали тяжкі травми. Пізніше один з постраждалих від отриманих травм помер у лікарні.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки").

Експертиза виявила 1,85 проміле алкоголю у крові Євсеєнка.

1 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав Євсеєнку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.