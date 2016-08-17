"Краще один раз побачити": італійський вітрильник в порту Одеси зняли з висоти пташиного польоту

Відео опублікував сайт міста Одеси 048.ua.

Краще один раз побачити, ніж без кінця про нього говорити, стверджує автор відео, знятого з квадрокоптера, В'ячеслав Грубий.

Як повідомляв УНІАН, до Одеси вперше прибув навчальний вітрильник ВМС Італії Рalinuro. Вітрильник був спущений на воду в 1934 році. Являє собою трищоглову баркентину (вітрильне судно з косими вітрилами на всіх матчах, крім носової (фок-щогли), що несе прямі вітрила). Цей тип вітрильного озброєння з'явився в середині 19 століття. Водотоннажність - 1450 тонн, довжина - 69 метрів, ширина 9,8 метрів, осадка 5,7 м. Здатна розвивати швидкість до 9,5 вузлів. Висота гротмачти - 35 метрів, площа вітрил - 1000 кв. м, кількість вітрил - 15; екіпаж - 84 людини.