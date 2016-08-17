В Одесу доставили 5 бійців, тяжко поранених у зоні АТО

20:19, 17 серпня 2016
Суспільство
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В Одесу сьогодні доставили 5 бійців, тяжко поранених у зоні проведення антитерористичної операції.

REUTERS

Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, всі п'ятеро – у тяжкому стані. За його даними, військовослужбовці дістали кульові та осколкові поранення в районі населених пунктів Широкине, Авдіївка, Водяне, Маріуполь.

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«Всі п'ятеро поміщені в реанімацію», - відзначив він.

До Одеси бійці були доставлені літаком, із аеродрому машинами «швидкої допомоги» їх доправлять у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

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