В Одесу доставили 5 бійців, тяжко поранених у зоні АТО

Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, всі п'ятеро – у тяжкому стані. За його даними, військовослужбовці дістали кульові та осколкові поранення в районі населених пунктів Широкине, Авдіївка, Водяне, Маріуполь.

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«Всі п'ятеро поміщені в реанімацію», - відзначив він.

До Одеси бійці були доставлені літаком, із аеродрому машинами «швидкої допомоги» їх доправлять у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.