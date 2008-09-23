Американські інвестори вимушені йти з України

Стимули для зростання українського фондового ринку, ймовірно, можуть з`явитися лише після чергових президентських виборів в країні, вважає начальник торгового відділу ЗАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» Анатолій ШЕВЧУК.

Він зазначив, що зниженню українського ринку акцій в даний час сприяє виведення американськими інвесторами своїх вкладень у зв`язку із завершенням фінансового року в США у жовтні та консолідацією активів. Вони вимушені продавати активи на ринках, що розвиваються, через брак ліквідності, нагадав А.ШЕВЧУК.

Крім того, на думку представника «Автоальянс-інвест», на ринку несприятливо позначається і розпад коаліції фракцій Блоку Юлії Тимошенко і Блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" у Верховній Раді, а також зниження зростання світових цін на металопродукцію. Внаслідок цього вітчизняні компанії вимушені скорочувати обсяги виробництва, що позначиться на їх рентабельності, зазначив А.ШЕВЧУК. На його думку, «хоча фундаментальні показники більшості вітчизняних компаній і залишаються позитивними, але доти, доки в Україні не з`явиться політична стабільність і не зайдуть гроші великих інвесторів, очікувати на зростання на фондовому ринку не варто».