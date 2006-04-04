Черновецький: Київ став містом супербагатих чиновників

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє зробити житло в столиці для багатих дорожчим, для бідних – дешевшим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам, розповідаючи про плани щодо вирішення житлової проблеми в столиці.

«Для багатих буде дорожчати, для бідних – дешевше», - сказав він.

Він зазначив, що Київ став містом «супербагатих чиновників з різних гілок влади – це мільярдери, які зберігають гроші під подушкою, та містом, в яке приїжджають підприємці з різних куточків України, де їх переслідують».

На його переконання, саме ці категорії мешканців створюють проблеми для звичайних людей – «купують продукти харчування, квартири за будь-якими цінами». І в результаті 80% киян «неконкурентноспроможні в столиці, щоб просто жити».

«Я збираюся за рахунок збільшення грошової частки Києва у будівництві будь-якого елітного житла будувати будинки для звичайних киян. Це просто», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він повідомив, що планує реалізувати в місті план будівництва комунального житла, яке не буде коштувати жодної копійки для киян, але яке не можна буде приватизувати. Він планує відновити черги не отримання житла в Києві, для цього проведе їхню інвентаризацію, припинить надавати квартири посадовим особам, в тому числі, зазначив він, прокурорським працівникам, які «окрисились» на нього і через це почали, переконаний Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, порушувати проти нього справи.

В його планах - будувати житло за межами міста. Він впевнений, що від інвесторів буде надходити дуже багато пропозицій і через тендер буде визначатись найкраща з пропозицій. «Стіл буде весь завалений пропозиціями інвесторів. Ми відкриваємо конверти і дивимось, де краще», - зокрема сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.