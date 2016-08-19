Порошенко відкрив у Харкові нову станцію метро "Перемога" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття станції, за участю президента України Петра Порошенка, відбулося сьогодні, 19 серпня, але для пасажирів її відкриють за кілька днів.

Планується, що станція почне приймати пасажирів у вівторок, 23 серпня, - у день міста.

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Порошенко нагадав, що Харків 24 роки будував цю станцію: 60% було інвестовано за 22 роки, а ще 40% - за два останні роки. "Перемога" стала 30-ю станцією харківського метрополітену.

Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн пасажирів. Метрополітен введено в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Станції метро розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.