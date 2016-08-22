З'явилося відео з місця масштабного ДТП на Печерську за участю чиновника часів Януковича

Відповідне відео опублікував сервіс Videoprobki на своєму каналі в YouTube.

Відзначається, що дорожні камери зафіксували, як на великій швидкості "лиха компанія" промчала від мосту Патона у бік бульвару Дружби Народів.

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"На площі Героїв ВВВ водій не впорався з керуванням. Машину занесло і вона вилетіла на зустрічну смугу, де відбулося лобове зіткнення з автомобілем Toyota", - йдеться в описі до відео.

Як повідомляв УНІАН раніше, на перетині бульвару Дружби народів та вулиці Старонаводницької р. в Києві відбулося зіткнення двох автомобілів - Mercedes-Benz і Toyota Corolla. В результаті дорожньо-транспортної події госпіталізовано семеро людей.

За неофіційною інформацією, за кермом автомобіля "Мерседес" знаходився колишній радник голови Держземагентства України Іван Пилипчук, який обіймав цю посаду за часів президентства Віктора Януковича.