У Києві 22-24 серпня буде частково обмежено рух транспорту вулицею Гетьмана
02:29, 22 серпня 2016Суспільство
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У Києві з 22 по 24 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту на вул. Вадима Гетьмана.
Такі заходи пов‘язані із влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття / фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
За інформацією КМДА, з 04:00 22 серпня до 22:00 24 серпня на вул. Вадима Гетьмана буде перекрито 3 смуги руху автотранспорту, на ділянці від Індустріального до Шулявського шляхопроводу (непарна сторона вул. Вадима Гетьмана).
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Такі заходи пов‘язані із влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття в рамках виконання робіт з капітального ремонту.
Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.
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