З України за 4 місяці депортували 11 "злодіїв в законі" - Нацполіція
З України за 4 місяці депортували 11 "злодіїв в законі", у яких не було громадянства України.
Про це в ефірі 112 Україна повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян.
Таким чином, їх кількість скоротилася з 28 до 17.
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"Злодіїв в законі у нас, коли я став шефом кримінальної поліції, ми нараховували 28. За 4 місяці моєї роботи ми депортували 11 осіб, злодіїв у законі, які не мали статус громадянина України", - сказав Троян.
Він також розповів, що деякі "злодії в законі" після депортації повертаються в Україну.
"Один 2 рази перетинав кордон і повертався в Україну, але ми його 3 рази депортували", - додав заступник глави поліції.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня з України депортований "злодій в законі" на прізвисько "Хуту".