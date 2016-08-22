З України за 4 місяці депортували 11 "злодіїв в законі" - Нацполіція

Про це в ефірі 112 Україна повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

Таким чином, їх кількість скоротилася з 28 до 17.

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"Злодіїв в законі у нас, коли я став шефом кримінальної поліції, ми нараховували 28. За 4 місяці моєї роботи ми депортували 11 осіб, злодіїв у законі, які не мали статус громадянина України", - сказав Троян.

Він також розповів, що деякі "злодії в законі" після депортації повертаються в Україну.

"Один 2 рази перетинав кордон і повертався в Україну, але ми його 3 рази депортували", - додав заступник глави поліції.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня з України депортований "злодій в законі" на прізвисько "Хуту".