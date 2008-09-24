Скільки коштують котеджі під Києвом

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 17 по 23 вересня ц.р. знизилася на 0,13% (2 дол.) - до 1791 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 438 тис. 993 дол.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Як зазначається у повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за цей період зросла на 0,13% (3 дол.) - до 2290 дол. за 1 кв. м при середній вартості 579 тис. 458 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за вказаний період зниження вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі – на 1 дол., до 2113 дол./кв. м; Києво-Святошинському – на 8 дол., до 2035 дол./кв. м і Васильківському районі - на 5 дол., до 1540 дол./кв. м.

При цьому зростання вартості індивідуальних будинків спостерігається в Бориспільському районі - на 3 дол., до 1808 дол./кв. м; Вишгородському – на 2 дол., до 1586 дол./кв. м; Броварському - на 11 дол., до 1422 дол./кв. м.

Водночас, стабілізація цін на котеджі відбулася в Макарівському районі - на рівні 1192 дол./кв. м і Бородянському районі - на рівні 1273 дол./кв. м.

Частка пропозицій котеджів від усієї сукупності виставлених на продаж у восьми районах Київської області (виключаючи котеджні селища) становить: у Києво-Святошинському районі - 25%, Васильківському - 18%, Бориспільському - 21%, Вишгородському - 5%, Обухівському - 7%, Бородянському - 6%, Броварському - 21%, Макарівському - 9%.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включені).