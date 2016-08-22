Афанасьєв і Яценко знайшли роботу в МЗС: Клімкін розповів, чим будуть займатися колишні політв'язні РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час виступу на ХІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України у Києві.

Читайте такожЄСПЛ прийняв скаргу Афанасьєва на нелюдські умови конвоювання ув'язнених в Росії

"В останні 2,5 роки у нас виникли принципово нові завдання. Наприклад, звільнення наших політичних в'язнів і заручників", - сказав Клімкін.

"Можу сказати, що з наступного тижня у нас буде діяти, саме тут в МЗС, спеціальна платформа, де будемо взаємодіяти ми, де будуть взаємодіяти неурядові організації", - сказав Клімкін.

За словами міністра, до цієї роботи долучаться Афанасьєв та Яценко, які працюватимуть як спеціальні представники МЗС. "Ми разом будемо координувати процес допомоги і звільнення політичних в'язнів", - сказав Клімкін.