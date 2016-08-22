В Одесі у рамках фестивалю вишиванок відбувся публічний масовий диктант з української мови

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувся увечері 21 серпня на Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку де Рішельє, де спеціально встановили столи і стільці. За кожним столом сиділи по двоє учасників диктанту.

Реєстрація розпочалася о 18.00, а безпосередньо диктант – близько 19.00. Вся процедура, включаючи перевірку робіт, завершилася о 22.00.

Як пояснили УНІАН організатори диктанту, учасників розділили на дві вікові категорії: від 10 до 18 років і старше 19 років.

Серед учасників диктанту були люди різних професій, зокрема, юристи, бухгалтери, музиканти, перекладачі, журналісти, інженери, а також – пенсіонери та учні. Писали диктант, в основному, одесити, але були присутні й туристи.

До складу журі увійшли викладачі Одеського національного університету ім. Іллі Мечникова і один шкільний учитель. Як наголосили організатори, всі роботи були зашифровані таким чином, що члени журі не знали, чию саме роботу перевіряють.

Близько 10 волонтерів під час диктанту контролювали процес, щоб не допустити списування.

Повідомляється, що в старшій віковій групі переміг юрист Юрій Батан, у молодшій – 18-річний Андрій Куцак. У старшій групі друге-третє місця розділили троє учасників, у молодшій – педагоги через велику кількість помилок не змогли виділити ще якісь роботи.

«Найбільша кількість помилок – пунктуація», - зазначили організатори.

Переможці отримали призи – сертифікати на придбання вишиванок. За перші місця вручені сертифікати на 1,5 тис. грн, за друге – 1 тис., третє – 500 грн.

Як повідомляв УНІАН, 20-24 серпня в Одесі проходить Вишиванковий фестиваль.