Парад до Дня Незалежності покаже всім, що Україні є чим захистити мир - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко перед початком церемонії вручення ключів від квартир співробітникам СБУ.

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«Наш парад робиться не лише, щоб продемонструвати ворогу нашу міць. Не лише, щоб продемонструвати нашим союзникам і партнерам, що ми зробили за два роки, побудувавши і створивши з нуля нову українську армію, нові Збройні сили та інші силові підрозділи… Це демонстрація, в першу чергу, українському народові, що нам є чим і як захистити мир та спокій нашої держави, нашого народу», - наголосив президент.